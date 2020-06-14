Претензии к Киркорову за видео о десантниках переадресовали к СТС

Она пояснила, что опубликованный артистом скетч принадлежит телеканалу и нужно переадресовать все претензии именно туда. Кроме того, никаких официальных жалоб в адрес певца не поступало. Кроме того, ситуация, когда артисту приходится извиняться за сыгранную роль, весьма странная.

«Давайте тогда всех просить извиняться за роли, которые могут как-то обидеть кого-то: Нагиева — за роль прапорщика, Броневого — за роль Мюллера. Просто значит, Филипп хорошо сыграл», — заявила Екатерина Успенская.

«Мы пока никакие меры не предпринимали, к нам никто не обращался», — уточнила представитель Киркорова в разговоре с Nation News.

Как напомнил «Царьград», по сюжету скетча, который Киркоров выложил у себя в Instagram, он пробуется на роль бывшего десантника в сериале. Во время пробной записи артист начинает все сильнее возмущаться, так как выясняется, что по сюжету он играет военного гея. В итоге артист срывается и кричит, что в этом он сниматься не будет.

Видео возмутило главу комитета Госдумы по обороне, бывшего командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Владимира Шаманова. Он заявил, что своим видео Киркоров оскорбил два главных символа десантников: тельняшку и берет. Шаманов рекомендовал артисту извиниться и удалить видео.