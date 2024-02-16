Знаменитости 16 февраля 2024, 13:34 Автор спетой Киркоровым в Донбассе песни обвинила его в глумлении Украинская певица Ирина Билык: Филипп Киркоров продал душу дьяволу РИА «Новости»

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Поездка певца Филиппа Киркорова в Горловку возмутила автора песни «Снег», которую он исполнил перед ранеными солдатами. Украинская певица Ирина Билык опубликовала в своем Instagram* новую версию, обвинила коллегу в предательстве и глумлении.

С началом спецоперации певица встала на сторону Украины. Переписанную композицию «Снег» она разместила 14 февраля. Билык возмутило, что Киркоров приехал в Горловку после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой и исполнил песню.

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Она назвала коллегу «гением срама и наготы», непорядочным человеком и обвинила в глумлении над Украиной. Билык заявила, что за много лет Киркоров не понял смысл песни.

«Каждый раз, когда ты поешь, вспоминай мой печальный взгляд. Душу дьяволу продаешь, но ее не вернешь назад», — заявила она.

Шоу с участием Филиппа Киркорова отменили после скандальной вечеринки в московском клубе «Мутабор» в конце 2023 года. В феврале певец приехал с гуманитарной помощью в Донбасс, посетил детский социальный центр и госпиталь. RT показал видео, на котором артист пел пациентам песню «Снег».

*Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.