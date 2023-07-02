Знаменитости 02 июля 2023, 18:19 Актрису Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в реабилитационный центр Москвы Дочь артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщила о ее переводе в реабилитационный центр РИА «Новости»

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Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в реабилитационный центр Москвы для дальнейшего восстановления. Об этом РИА «Новости» сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина.

По ее словам, в состоянии народной артистки наблюдается положительная динамика, она уже двигается с чужой помощью. Однако для дальнейшего восстановления требуется длительная работа.

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«У нее расписан каждый час. Ею занимаются врачи, надо восстанавливать двигательную функцию», — сказала Шукшина.

Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу 5 июня. Ее госпитализировали в экстренном порядке. Ранее «360» сообщил, что причиной госпитализации в институт скорой помощи имени Склифосовского стал инсульт. Позже дочь народной артистки рассказала о тяжелом состоянии матери. Она добавила, что наблюдается положительная динамика.