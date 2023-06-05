Эксклюзив 05 июня 2023, 16:49 Названа предварительная причина госпитализации Федосеевой-Шукшиной Источник «360»: Федосееву-Шукшину доставили в больницу из-за инсульта РИА «Новости»

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Причиной экстренной госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной стал инсульт. Об этом «360» сообщил источник.

«Лидия Федосеева-Шукшина поехала в научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Предварительный диагноз — инсульт», — уточнил источник.

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По его данным, неотложку вызывали из частной клиники. Актрису повезли поехала на карете скорой помощи.

Дочь актрисы Ольга Шукшина в беседе с «360» назвала информационным шумом сообщения СМИ об экстренной госпитализации своей матери. По ее словам, Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование и находится в надежных руках врачей. она обратила внимание, что держит руку на пульсе и находится в контакте с актрисой и врачами 24/7.

Ранее в СМИ появилась информация, что врачи одной из частных столичных клиник не исключают у 84-летней актрисы инсульт.