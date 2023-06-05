Знаменитости 05 июня 2023, 16:10 Актриса Лидия Федосеева Шукшина попала в больницу РЕН ТВ сообщил об экстренной госпитализации актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной РИА «Новости»

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Врачи одной из клиник Москвы проводят полное обследование актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на свой источник, в качестве предварительного диагноза медики рассматривают ишемический инсульт.

По словам собеседника, госпитализацию актрисы провели в экстренном порядке. Источник «360» уточнил, что Лидия Федосеева-Шукшина к врачам скорой помощи не обращалась.

В начале прошлого года дочь 84-летней актрисы Ольга Шукшина рассказала, что отправила маму в пансионат для пожилых «Идиллия». По ее словам, у Федосеевой-Шукшиной давние проблемы с коленями и слухом, поэтому ей требуется постоянное наблюдение реабилитолога. Дочь актрисы подчеркнула, что речь идет не о доме престарелых, а о месте отдыха пожилых людей с оказанием постояльцам медицинских услуг.

С предложением взять актрису под свою опеку выступил сын бывшего мужа Федосеевой-Шукшиной сын продюсера Бари Алибасова. Он подчеркнул, что готов поселить мачеху вместе со своим отцом в купленной квартире в Калининграде.