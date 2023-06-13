Знаменитости 13 июня 2023, 14:30 Дочь рассказала о тяжелом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной Актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в больнице в тяжелом состоянии РИА «Новости»

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Врачи оценили состояние актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной как тяжелое, но понадеялись на улучшение. Дочь Ольга Шукшина рассказала РИА «Новости» о ее здоровье.

«Состояние тяжелое, но динамика положительная. Это то, что говорит лечащий врач», — сказала она.

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Актрису госпитализировали в Москве с подозрением на ишемический инсульт и провели полное обследование, сообщил РЕН ТВ. Из-за проблем с коленными суставами, слухом и другими возрастными недомоганиями ее временно отправляли в пансионат для пожилых людей, но потом забрали обратно. Сын бывшего мужа актрисы Бари Алибасова, узнав об этом, предложил перевезти Лидию Федосееву-Шукшину в Калининград.

Ее госпитализировали в 2019 году на очередное плановое обследование. По словам бывшего супруга, актриса проходила диагностику по три-четыре раза в год. Спустя два года дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной предположила, что в ее мозгу произошли возрастные изменения.