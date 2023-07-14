Знаменитости 14 июля 2023, 08:58 Татьяна Васильева попала в больницу с гипертонией — СМИ Mash: актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией в Москве РИА «Новости»

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Народная артистка России Татьяна Васильева попала в больницу с гипертонией. Женщину отвезли в одну из московских клиник, 76-летней актрисе стало плохо дома, сообщил 14 июля Telegram-канал Mash.

«У 76-летней кружилась голова после подъема с кровати и была неустойчивость при ходьбе», — написал канал.

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Татьяне Григорьевне ничего не помогало, поэтому она попросила невестку вызвать ей скорую. Знаменитость экстренно доставили в стационар, врачи оценили ее состояние как средней тяжести.

Васильевой сделали КТ головного мозга, осложнений медики не выявили. Сама актриса считает, что виной всему — стресс.

Накануне, 13 июля, в больницу в Петербурге попал актеру Ивану Краско. У него выявили обширный инсульт, врачи диагностировали поражение вещества мозга правой теменной доли. Артисту сделали экстренную операцию. Директор Вячеслав Смородинов рассказал, что Краско стало плохо на даче, он не мог встать с кровати, речь 92-летнего мужчины стала невнятной.