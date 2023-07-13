Знаменитости 13 июля 2023, 19:54 Актеру Ивану Краско сделали экстренную операцию Помощница Ивана Краско Дарья Пашкова сообщила, что актеру сделали срочную операцию РИА «Новости»

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Народному артисту России Ивану Краско, которого сегодня экстренно госпитализировали, провели срочную операцию. Об этом RT сообщила его помощница Дарья Пашкова.

«В 15:00 ему сделали операцию экстренно. И он в тяжелом состоянии», — сказала она.

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Ранее стало известно, что артист был на даче, когда почувствовал себя плохо и не смог встать с постели. Приехавшие медики сообщили, что причиной ухудшения самочувствия Краско могут быть неблагоприятные последствия инсульта, напомнил «Царьград». Его госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге.

Позднее стало известно, что у актера случился очередной — четвертый за полгода — инсульт.

Источник Telegam-канала Mash сообщил, что врачи делают неблагоприятные прогнозы относительно восстановления актера, на которое могут повлиять сопутствующие заболевания Краско.