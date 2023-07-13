13 июля 2023, 19:54
Актеру Ивану Краско сделали экстренную операцию
Помощница Ивана Краско Дарья Пашкова сообщила, что актеру сделали срочную операцию
Народному артисту России Ивану Краско, которого сегодня экстренно госпитализировали, провели срочную операцию. Об этом RT сообщила его помощница Дарья Пашкова.
«В 15:00 ему сделали операцию экстренно. И он в тяжелом состоянии», — сказала она.
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Ранее стало известно, что артист был на даче, когда почувствовал себя плохо и не смог встать с постели. Приехавшие медики сообщили, что причиной ухудшения самочувствия Краско могут быть неблагоприятные последствия инсульта, напомнил «Царьград». Его госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге.
Позднее стало известно, что у актера случился очередной — четвертый за полгода — инсульт.
Источник Telegam-канала Mash сообщил, что врачи делают неблагоприятные прогнозы относительно восстановления актера, на которое могут повлиять сопутствующие заболевания Краско.
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