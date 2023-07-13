Знаменитости 13 июля 2023, 17:19 Медики выявили у Ивана Краско четвертый инсульт за полгода — СМИ Mash: у попавшего в больницу актера Ивана Краско выявили обширный инсульт РИА «Новости»

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У попавшего в больницу актера Ивана Краско выявили обширный инсульт, сообщил Telegam-канал Mash. По данным издания, медики диагностировали поражение вещества мозга правой теменной доли.

Источник издания отметил, что врачи делают неблагоприятные прогнозы относительно восстановления актера. Ситуацию усложняют сопутствующие заболевания Ивана Краско, среди которых назвали артериальную гипертензию, повышенное давление и нарушение кровообращения в головном мозге. Тяжесть состояния актера по 10-балльной шкале оценивают в восемь пунктов.

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Это четвертый случай инсульта за последние полгода, отметили авторы статьи. Они добавили, что Краско проходит лечение в центре Алмазова.

Народного артиста России экстренно госпитализировали 13 июля. Его доставили в реанимацию — по словам директора актера Вячеслава Смородинова, ему стало нехорошо во время пребывания на даче.

«Перестал чувствовать ногу, речь у него невнятная стала», — рассказал Смородинов.

По его словам, актер не мог самостоятельно подняться с кровати.