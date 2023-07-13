Эксклюзив 13 июля 2023, 14:33 Не мог встать с кровати. Стали известны подробности экстренной госпитализации Ивана Краско Директор Ивана Краско Смородинов сообщил об экстренной госпитализации актера Кинопоиск

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Актер Иван Краско попал в реанимацию в Санкт-Петербурге из-за последствий инсульта. Об этом в беседе с «360» сообщил директор артиста Вячеслав Смородинов.

Смородинов рассказал, что 92-летний Краско был на даче, когда ему стало плохо — он не мог встать с кровати.

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«Перестал чувствовать ногу, речь у него невнятная стала. Врачи приехали, сказали, что могут быть последствия инсульта, а может быть, и сам инсульт. Пока ничего сказать не можем», — заявил директор.

Артиста отвезли в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Петербурге. Смородинов добавил, что сам ждет дальнейших новостей о состоянии Краско.

Народного артиста России, актера театра и кино Ивана Краско выписали из Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга после перенесенного инсульта зимой 2023 года. Артист тогда говорил, что чувствует себя здоровым.