Эксклюзив 18 июля 2023, 14:05 Актера Краско перевели из реанимации в неврологическое отделение Сын актера Краско сообщил, что отца перевели из реанимации в неврологическое отделение РИА «Новости»

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Актера Ивана Краско перевели в неврологическое отделение из реанимации. Об этом «360» сообщил его сын Федор.

«Перевели из реанимации в обычную палату. Чувствует себя хорошо, но связаться напрямую не позволяют врачи. Видимо, телефон пока не дают», — сказал он.

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Несколько дней назад народный артист России Иван Краско попал в больницу. В результате обследования медики выявили у него обширный инсульт.

Директор артиста Вячеслав Смородинов сообщал, что Краско находится в сознании.

Помощница актера Дарья Пашкова уточнило, что в голове у него нашли тромб, который успешно извлекли. По ее словам, у 92-летнего актера начались галлюцинации на фоне приема медикаментов, писал RT.

Краско известен большому кругу зрителей по ролям в картинах «Мы из будущего 2», «Тарас Бульба», «Вызов 2», а также сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Литейный» и «Марш Турецкого».