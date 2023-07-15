Знаменитости 15 июля 2023, 13:29 «Это был тромб». Помощница Краско рассказала о состоянии актера Помощница актера Краско Пашкова заявила, что у артиста в голове был тромб, его удалили РИА «Новости»

Читать 360tv в

У госпитализированного актера Ивана Краско нашли в голове тромб, рассказала помощница артиста Дарья Пашкова, по ее словам, врачи уже решили эту проблему, сообщил Telegram-канал Shot.

«Это был тромб, его вытащили, все заработало», — отметила Пашкова и добавила, что теперь Иван Краско снова чувствует левую часть тела.

Реклама

По словам помощницы, медики провели сложную операцию — благодаря профессионализму врачей все закончилось хорошо. Сейчас актеру проводят седацию, чтобы он поспал и спокойно восстанавливался, отметили авторы статьи.

Несколько дней назад Иван Краско попал в больницу после того, как ему стало нехорошо. Его директор Вячеслав Смородинов рассказал, что медики оставили актера в реанимации, но артист находится в сознании, а его температура в норме. По его словам, в течение недели станет ясно, как будет чувствовать себя актер.

Ранее о состоянии народного артиста России рассказал его сын Федор. Он отметил, что отец долго отказывался от приема пищи, но позже даже стал периодически шутить.