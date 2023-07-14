Знаменитости 14 июля 2023, 20:15 Состояние тяжелое. У Ивана Краско после операции начались галлюцинации Помощница Дарья Пашкова: у Ивана Краско начались галлюцинации после операции

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Народный артист России Иван Краско перенес операцию, но состояние его тяжелое. У 92-летнего актера начались галлюцинации, сообщила «Звезде» его помощница Дарья Пашкова.

«Актеру дают сильные лекарства, от которых его клонит в сон и он начинает путать врачей со своей помощницей», — написало издание.

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Медики внимательно также следят, чтобы Краско тщательно пережевывал пищу и не подавился. По словам женщины, самое страшное позади — врачи вытащили тромб. Артиста успели быстро доставить в больницу.

У попавшего в больницу актера Ивана Краско выявили обширный инсульт — четвертый за полгода. При этом ранее источник, знакомый с ситуацией, говорил, что врачи делают неблагоприятные прогнозы относительно восстановления актера. Краско находится в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова в Петербурге.

Директор артиста Вячеслав Смородинов сообщил, что Краско стало плохо на даче — знаменитость перестал чувствовать ногу, не мог подняться с кровати. Ему вызвали скорую. Сначала медики предположили, что недомогания могли быть связаны с последствиями перенесенного ранее инсульта.

В пятницу, 14 июля, стало известно, что в больницу попала актриса Татьяна Васильева. Ее экстренно госпитализировали с гипертонией. Дочь артистки отказалась комментировать состояние матери.