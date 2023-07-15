Эксклюзив 15 июля 2023, 11:31 Стали известны новые подробности о состоянии 92-летнего Ивана Краско после инсульта «360»: Ивану Краско стало лучше после перенесенного инсульта, актер в сознании РИА «Новости»

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Состояние народного артиста России Ивана Краско улучшилось, 92-летний актер пришел в сознание, но все еще находится в реанимации. Об этом «360» рассказал его директор Вячеслав Смородинов.

«Пока в реанимации его оставили, но он в сознании, была температура 36,6 — в норме. Пока определенных новостей нет. Все более ясно станет в начале недели», — рассказал Смородинов.

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Директор Краско отметил, что состояние народного любимца стабильно тяжелое. Все надеются на лучшее.

Помощница артиста Дарья в разговоре с телеканалом сказала, что медики пока не дают точных прогнозов по поводу выздоровления Краско.

«Ему стало легче. Врачи делают все возможное. Я сейчас еду к нему в реанимацию, до 19:00 буду там. Спасибо врачам, низкий им поклон», — поделилась собеседница издания.

У попавшего в больницу актера Ивана Краско выявили обширный инсульт — четвертый за полгода. Пожилому мужчине сделали экстренную операцию. Ранее помощница сообщала, что после этого у 92-летнего артиста начались галлюцинации.