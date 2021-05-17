Актер из сериала «Две судьбы» заявил о домогательствах мужчины

Российский актер Денис Матросов, снимавшийся в сериалах «Две судьбы» и «Кармелита», признался, что стал жертвой домогательств со стороны мужчины. Об этом он рассказал в передаче «Звезды сошлись» в эфире НТВ.

«Мужчины сталкиваются тоже с этой историей», — сказал Матросов.

Актер пояснил, что имеет в виду домогательства мужчин. По его словам, чтобы отбиться, ему пришлось применить силу.

«Когда ко мне полезли — ну, у меня рука большая, — человек потом неделю не мог никуда выйти», — заявил Матросов.

Кто был этот человек, Матросов не уточнил.

Актриса Ирина Безрукова при этом рассказала, что, когда ей было 25 лет, она тоже подверглась домогательствам со стороны некоего известного режиссера, имя которого она, однако, предпочла не называть. Безрукова заявила, что этот деятель предлагал ей продвижение по карьере в обмен на близость. По словам актрисы, когда однажды он начал к ней приставать в гримерке, она ударила его по лицу.

Актрису Елену Проклову, рассказавшую, как в школьном возрасте к ней приставал известный актер, ранее упрекнули в меркантильности и желании привлечь к себе внимание.