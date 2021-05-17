«Прижимался, пока жена была на балконе»: Безрукова рассказала о домогательствах режиссера

Ирина Безрукова в 25 лет стала жертвой домогательств. Известный режиссер предложил ей карьерный рост в отмен на близость. При этом мужчину не смущало даже присутствие жены, рассказала сама актриса.

«Мне тогда было лет 25, и я работала над фильмом с известным режиссером, с великими артистами. Однажды в гримерке ко мне подошел режиссер-постановщик и схватил сзади. Это было грубо, не оставалось сомнения в том, чего он хочет», — поделилась Безрукова в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

По словам актрисы, во время приставаний она ударила режиссера по лицу, что привело его в шок. После этого мужчина снова попытался сблизиться с Безруковой, но той удалось от него отбиться. Но на этом режиссер не успокоился, снова попытавшись затащить актрису в постель. Безрукова рассказала, что ее позвали в гостиничный номер для обсуждения гонорара.

«В номере была его жена, но он попросил ее выйти на балкон. И вот пока она стояла в соседнем помещении и смотрела вдаль, он прижал меня к стене. Так сильно, как умеют мужчины. Сказал: „Если ты меня не полюбишь до конца съемок, я тебя переозвучу“», — заявила актриса.

Она добавила, что отказ от близости в итоге повлиял на ее профессиональную карьеру. Безрукова пояснила, что после этого случая режиссер в беседе с третьими лицами говорил о ней: «никому не дает». Несмотря на трудности, о своем решении Безрукова не пожалела.