«Мне хотелось убежать». Елена Проклова рассказала о домогательствах известного актера

Актриса Елена Проклова рассказала, как еще в школьном возрасте во время съемок подверглась домогательствам некоего известного актера. Своими историями из молодости она поделилась в программе «Секрет на миллион» в эфире НТВ.

Актриса призналась, что всю жизнь боялась близости с мужчинами из-за детской травмы. Еще когда ей было 12 лет, во время съемок ее преследовал один из режиссеров картины. Он приставал к ней в коридоре гостиницы. А через три года на нее снова положили глаз.

Проклова рассказала, что в 15-летнем возрасте ее увез в лес некий известный актер. Сказал ей, что будет готовить к поступлению, и попросил читать басню.

«Он обошел меня сзади и взял за грудь. Клал мне руки между ног», — призналась артистка.

Актер вынуждал ее встречаться с ним почти каждый день и склонял к оральному сексу.

«Мне хотелось убежать, а он раздевал меня. Заставлял лежать голую рядом, сам себя удовлетворял», — сказала актриса.

Такие встречи с актером продолжались около двух лет, пока Проклова не встретила своего будущего мужа. Судьбоносное знакомство разозлило актера, который уговаривал ее вернуться к нему и даже бил за то, что она захотела выйти замуж не за него, а за другого.

Актриса не стала называть имя коллеги, который к ней приставал. По ее словам, сейчас у него семья, дети, внуки и огромное количество учеников и поклонников. Но вместе с тем Проклова считает, что женщины не должны стесняться, рассказывая о подобном опыте, так как это может уберечь многих других.

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