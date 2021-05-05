Проклову обвинили в жажде внимания и денег после рассказа о домогательствах

Актрису Елену Проклову обвинили в желании привлечь к себе внимание за деньги. В меркантильности ее упрекнул театральный продюсер Евгений Морозов.

«Творческая судьба у нее не сложилась. Проклову все знают, но зрители не особо активно ходили на спектакли с ее участием. На Лену очень плохо покупали билеты. Прокловой кто-то в начале нулевых объяснил, что на хайпе можно зарабатывать», — рассказал он в интервью сайту kp.ru.

Морозов отметил, что, например, Ирина Алферова или Наталья Варлей ни за какие деньги не расскажут, что с ними происходило за кулисами. При этом он добавил, что этим женщинами точно есть о чем вспомнить. Про Проклову он сказал, что она все что угодно готова рассказать за деньги.

Продюсер назвал Олега Табакова ответственным человеком. Несмотря на то, что артист выпивал и матерился, домогаться женщин он бы не стал. Еще он привел такой аргумент: около гримерки Табакова обычно стояли толпы голых актрис, поэтому везти кого-то в лес надобности не было, считает Морозов.

На прошлой неделе Елена Проклова в программе «Секрет на миллион» рассказала, что в школьном возрасте подверглась домогательствам некоего известного актера. Имени его она не назвала, но многие решили, что речь шла об Олеге Табакове. По ее словам, актер возил ее в лес и склонял к интиму под видом подготовки к поступлению. Признание Прокловой раскритиковали многие актрисы.