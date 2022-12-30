Зима в Подмосковье 30 декабря 2022, 13:07 Свыше 200 спортивных мероприятий пройдут в Подмосковье во время праздников

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«Декада спорта и здоровья» пройдет в Подмосковье во время новогодних каникул. Около 200 мероприятий состоятся во всех округах региона, сообщили в областном Минспорте.

Спортивные мероприятия организуют для детей, взрослых, пенсионеров и инвалидов, рассказал глава министерства Дмитрий Абаренов. Старт «Декаде» даст лыжная гонка в Одинцове, которая состоится 31 декабря. В ней поучаствуют свыше тысячи человек.

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«В течение выходных дней пройдут лыжные старты, эстафеты, хоккейные матчи среди дворовых команд, соревнования по спортивному ориентированию и многое другое. Уверен, что занятие по душе найдут и дети, и взрослые», — добавил министр.

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Также в последний день уходящего года лыжная гонка пройдет в Луховицах. Там же 8 января проведут открытые соревнования по художественной гимнастике.

В Люберцах 4 января состоится заплыв моржей, а 8 января — соревнования по зимнему волейболу на снегу. Хоккейный матч среди любительских команд пройдет 3 января в Наро-Фоминске, а 6 января — турнир по мини-футболу.

Костюмированный лыжный заезд ждет жителей Ступина 2 января. В этот же день в Балашихе пройдет соревнование по спортивному ориентированию. На следующий день, 3 января, в Волоколамске состоится Рождественский турнир по футболу на снегу, а 6 января в Мытищах посоревнуются любители стрельбы из винтовки и дартса.

Узнать обо всех событиях жители Подмосковья смогут на сайте «Спорт Подмосковья».

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