Подмосковье 27 декабря 2022, 17:41 Жители Подмосковья смогут получить приз за посещение зимних мероприятий

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Жители и гости Подмосковья смогут поучаствовать в новом проекте Минкультуры и Минспорта Подмосковья. Чтобы стать победителем, нужно посетить наибольшее количество мероприятий до 27 февраля.

Для участия нужно выбрать предложенный маршрут на туристическом портале welcome.mosreg.ru и получить паспорт путешественника «Моя зима в Подмосковье». В нем будут проставляться отметки о посещенных мероприятиях.

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Среди маршрутов — благотворительная елка в Серпухове, ледовый спектакль Татьяны Навки в Одинцове и другие события. Победитель получит специальный приз от команды губернатора.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье отправит фуры с подарками для детей из новых регионов России. Их получат 1200 детей.