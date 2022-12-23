Важное 23 декабря 2022, 18:21 Подмосковье отправит фуры с подарками для детей из новых регионов России Воробьев: собранные в Подмосковье подарки получат 1200 детей из новых регионов России Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Новогодние подарки, собранные в рамках акции «Стань Дедом Морозом!», отправятся из Подмосковья на Донбасс. Их получат 1200 детей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас этим детям нужно особое внимание, особая забота. Новый год — это время чудес и исполнения желаний. Как сказал наш президент, все мы должны верить в Деда Мороза. Ну, а дети — в первую очередь», — подчеркнул губернатор.

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Воробьев обратил внимание, что к акции присоединились жители со всего Подмосковья. Они покупали конфеты, подарки, старались выполнить все желания ребят.

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«За неделю с небольшим в Доме правительства мы собрали более 700 игрушек. Кроме того, еще две фуры загрузили сегодня в Одинцове и Балашихе. Сейчас все подарки упакуем и отправим в новые регионы России», — сказал глава Московской области.

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Представитель молодежной организации «Волонтеры Подмосковья» из Котельников Никита Буслаев обратил внимание, что, помимо подарков для детей, в Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР отправят амуницию, специальное снаряжение и продукты для участников спецоперации.

«Все, что нужно ребятам на фронте. У нас в городе была акция — в брендированном автобусе „Доброго дела“ мы собирали помощь. Это был такой пункт приема на колесах. Откликнулись очень много моих товарищей. Я сам лично закупал продуктовые наборы, крупы, тушенку», — поделился Буслаев.

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Акцию «Стань Дедом Морозом!» проводят в Подмосковье каждый год. Она уже стала доброй новогодней традицией. Благодаря ей дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или имеющих проблемы со здоровьем, могут получить подарки на Новый год.

В этом году акцию посвятили ребятам Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые находятся в детдомах или лечатся в госпиталях.

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Электронные письма с их новогодними желаниями опубликовали на портале «Добродел», а также разместили на елках в Доме правительства Московской области и здании «Новатор».

К акции «Стань Дедом Морозом!» мог присоединиться любой желающий. Для этого нужно было выбрать письмо ребенка, купить то, что он просит, позвонить по номеру 122 и принести подарок в органы соцзащиты.