Попробовать папушник и пожить в домике Хоббита. Лучшие маршруты Подмосковья на новогодние праздники

Новогодние выходные — отличное время для увлекательных путешествий по Подмосковью. Всего за два дня в регионе можно и покормить оленей, и покататься на собачьих упряжках, и попробовать настоящую русскую кухню. Тратить часы на поиск мест не придется, так как маршруты уже построил комитет по туризму Московской области.

Из Рузы в Можайск

Первым делом на новогодних праздниках стоит отправиться к дружелюбным хаски. Найти их можно в деревне Бараново Рузского городского округа. В хаскидеревне «Рузская Аляска» проводят туры на упряжках, экскурсии и дог-трекинг — пешие походы по пересеченной местности с собакой. Если хочется провести на природе побольше времени, то есть возможность арендовать типи — древнее индийское жилище.

После активного отдыха согреться поможет горячий борщ с чесноком и салом. Отведать это блюдо предлагают в ресторане «Дедова корчма». В заведении работает белорусский шеф-повар, который угостит вас традиционными драниками и варениками с начинкой на любой вкус.

После плотного обеда можно зайти в гости к животным «Трогательного зоопарка оленей». Покормить дадут не только оленей, но и горных козлов, енотовидных собак, фазанов и других обитателей фермы. Одеться лучше потеплее, так как территория находится в лесу.

Завершением насыщенного дня может стать отдых в отеле Les Art Resort. Для гостей работают бассейны с подогревом, сауны, спортивные и детские комплексы.

Второй день подмосковного тура можно начать с посещения необычного экоотеля «Хоббитлэнд». Особенно он придется по душе поклонникам кинотрилогии «Властелин колец». В маленьких домиках можно почувствовать себя настоящим Хоббитом. Все жилища оборудованы печью, электричеством и мягкой мебелью. На территории можно покататься на лыжах или коньках.

Из отеля можно отправиться посмотреть Можайский кремль и Ново-Никольский собор. На фоне сооружений получатся атмосферные фотографии. После прогулок стоит заглянуть на экоранчо «Алексеевка», где дома построены прямо на деревьях. Через панорамные окна будут видны река и пастбище, а соседями станут коровы, цесарки и даже верблюд.

Из Сергиева Посада в Дмитров

Троице-Сергиева лавра — место, с которого лучше всего начать знакомство с Сергиевым Посадом. Комплекс имеет богатую историю и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он состоит из храмов, башен, келий, гостиниц, мастерских и трапезных.

В ресторане «Русский дворик» можно подкрепиться пельменями, блинами с красной икрой и старорусскими блюдами, приготовленными по древним рецептам. После трапезы самое время погулять на свежем воздухе в этнопарке «Кочевник». Он находится в деревне Хотьково Сергиево-Посадского округа. Здесь аж 14 верблюдов, а также есть собачьи упряжки, монгольские яки, ослик, олень и барашки.

На следующий день поднимитесь над белоснежными сугробами на воздушном шаре. Воздухоплавательный клуб «Аэровальс» располагается в Дмитрове. Путешествовать над лесами, полями и реками можно как в компании, так и индивидуально.

По пути можно познакомиться и сфотографироваться с альпака на ферме «Российские альпаки». В деревне Походкино проведут экскурсию, расскажут об уходе за животными и их характере. В мастерской раскроют секреты обработки шерсти, а затем дадут посетителям побыть с животными.

После визита к животным стоит сесть за стол гриль-бара «Бегемот и мышь». В меню можно выбрать бургеры, шашлыки салаты и другие блюда.

Из Серпухова в Чехов

В подмосковных лесах обитают настоящие бизоны и зубры. Увидеть их совсем близко можно в 12 километрах от столицы, на территории Приокско-Террасного заповедника. Здесь есть программа «Усынови зубра», благодаря которой любой желающий может взять на себя расходы по содержанию одного царя быков. Наблюдать за животными лучше всего как раз зимой или осенью.

Отдохнуть вечером можно недалеко от заповедника на берегу Оки. В отеле «Царьград» работают тюбинговая горка и горнолыжная трасса. После покорения склонов гостям предлагают расслабиться в уютных номерах.

Накормят путешественников рестораны Kitchen Market и «Палисад». А утром маршрут продолжит мини-ферма «Пронино» в городском округе Чехов. За три часа экскурсовод расскажет о животных, предложит их покормить и угостит чаем со сладостями. Перед посещением необходимо заранее записаться.

Если хочется активных зимних забав, то можно поехать в агротуристический комплекс «Дикие белки». Там оборудованы веревочные городки, домики на деревьях и другие аттракционы.

Покататься на коньках можно на центральном катке на Советской площади в Чехове. Отведать ароматных шашлыков, плова и кутабов можно в городском кафе «Оранжерея».

Из Коломны в Зарайск

Этот маршрут высоко оценят любители пробовать что-то новое и вкусное. Начнется дегустация в музее «Калачная», где можно окунуться в гастрономическую историю Коломны. Купить в дорогу можно калачи, всевозможные виды хлеба и папушник.

Традиционную пастилу научат делать в музее «Коломенская пастила», а французских улиток подадут в «Экодеревушке». На ферме в селе Парфентьево живут крокодилы, лошади, еноты и сурикаты. Всех животных можно угостить кормом, который продается на месте.

Если пастилы с улитками оказалось мало, то можно наведаться в литературное кафе «Лажечников». Там в меню есть блюда, упомянутые в произведениях писателя-романиста Ивана Лажечникова.

Второй день новогодней поездки продолжится уже в Зарайске. Начнется путь с местного кремля, где в археологическом зале представлена фигурка бизона из бивня мамонта, а также другие артефакты.

Если в Коломне можно овладеть навыками приготовления пастилы, то в Зарайске — коврижки. Еще в городе обучат верховой езде и покажут шоу в конноспортивном комплексе «Ангел». Завершением вечера может стать обзор вида на город со смотровой площадки водонапорной башни.

Из Истры в Волоколамск

Первой точкой поездки может стать один из самых современных музеев региона — музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим». В коллекции есть рукописи, редкие книги, нумизматика, оружие, иконы, живопись и многое другое.

Разные виды сыра можно попробовать на сыроварне «Русский пармезан» в деревне Дубровское. Экскурсий пока нет, но хозяева всегда готовы ответить на вопросы и показать производство. Вечером стоит расслабиться в отеле M’lstra’l. Кроме номеров, на территории есть 25-метровый бассейн под панорамной крышей и даже свой песчаный пляж.

Второй день начните с общения с животными на ферме «Львово». Там проживают олени, лани, карликовые камерунские козы и другие обитатели. К животным можно зайти в вольеры и покормить их с рук. После фермы можно полюбоваться видами Волоколамского кремля или порыбачить на базе отдыха Zubovo Village Club.

Согреться после рыбалки можно горячими напитками в ресторане «Усадьба Волок». В меню собраны блюда из мяса, рыбы и морепродуктов. К ароматному чаю официанты подадут сладкие десерты.