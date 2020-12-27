Верблюды, собачьи упряжки и ярмарки. Куда поехать 1 января в Подмосковье

На следующий день после Нового года многие отправляются не спеша прогуляться в парке или посидеть с попкорном в кино. Но в Подмосковье есть огромное количество мест, где можно более интересно и активно провести время. Чтобы оливье не отложился на боках, стоит достать лыжи или коньки. А детей не смогут оставить равнодушными упряжки с дружелюбными хаски и ферма с верблюдами. Собрали пять идей, как провести 1 января вне дома.

Покататься на упряжках хаски

Северные ездовые собаки обожают физические нагрузки и всегда рады общению с людьми. Визит к этим животным может стать отличным началом нового года. В Подмосковье провести время с хаски и прокатиться на упряжках предлагают в нескольких местах.

В деревне Бараново Рузского городского округа находится деревня хаски «Рузская Аляска». Здесь есть маршруты на 4, 17 и 40 километров. Трасса проходит по живописным местам среди полей, леса и реки.

После поездки согреться поможет глинтвейн с оладьями, которые подают в чайной. Особую атмосферу создает камин с потрескивающими дровами. В хаскидеревне можно не только покататься на собачьей упряжке. На территории проводят экскурсии и парят в бане. Еще можно покормить коз и других животных, а также отдохнуть в Типи — древнем индийском жилище.

Если ехать сюда далеко, то можно отправиться в деревню Петровское Раменского городского округа. Там расположился этнокультурный комплекс «Хаски Парк». Посетители могут освоить народные танцы и пострелять из лука.

В Ленинском городском округе есть этнопарк «Хаски Лэнд», а в деревне Комаровка Дмитровского городского округа найдете зооферму «Шихово». Здесь можно пообщаться с хаски и маламутами, а также покататься на нартах — узких длинных санях.

Покормить верблюдов

Для любителей более экзотических животных 1 января будет открыт этнопарк «Кочевник». Расположен он в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа. В парке можно увидеть калмыцких двугорбых верблюдов, осликов, оленей, овечек и монгольских яков. Лакомство для животных продается в парке, а покормить их разрешают прямо с ладошки.

Со всеми обитателями разрешается сфотографироваться, а также прокатиться на них верхом. Если хочется сделать более профессиональные кадры, то есть услуга фотосессии. На территории можно познакомиться с аутентичными жилищами и традициями кочевых народов разных стран.

Во время новогодних праздников юным посетителям подарят на память деревянную фигурку для росписи дома. Еще в этнопарке работает лавка со всевозможными сувенирами. А строгий контроль за гостями ведет такой усатый старший кассир.

Освоить лед и тюбинг

Более активный отдых в Подмосковье можно найти на катках и горках. В Химках можно сделать свои первые шаги или отточить мастерство на двух тысячах квадратных метров льда. Каток «Театральный» находится в сквере «Юбилейный» рядом с «Мега Химки». Еще один каток расположился в балашихинском центральном парке «Пехорка». Его площадь немного меньше, но зато есть новогодние фотозоны.

Список самых больших катков можно найти здесь. В него вошла площадка в одинцовском парке «Раздолье». На катке можно не только покататься, но и подкрепиться на фуд-корте. Вооружившись так называемой плюшкой, отправляйтесь на тюбинговую горку. Весь инвентарь тащить с собой не придется, так как его можно арендовать на месте.

Чтобы попасть в тюбинг-парк «Елагино», нужно доехать до одноименной деревни в Наро-Фоминском городском округе. Для посетителей оборудован 300-метровый спуск, где есть освещение и подъемники. Праздничное настроение создадут музыка и ароматные напитки в кафе.

Еще горки с тюбингом есть в Балашихе, Дмитровском и Сергиево-Посадском городских округах и многих других. Выбор на любой вкус.

Покорить горнолыжные склоны

Если вы никогда не стояли на лыжах или сноуборде, то самое время начать. В Подмосковье работает 18 горнолыжных курортов. Любители искристого снега и скорости давно тянутся вереницами в деревню Курово Дмитровского городского округа. Курорт «Сорочаны» посещают целыми семьями, катаются люди всех возрастов. К услугам посетителей пункт проката, ски-сервис, инструкторы и кафе.

Еще одна любовь горнолыжников — курорт «Яхрома Парк». Место тоже находится в Дмитровском городском округе. Сразу 14 трасс предлагает парк «Волен». На двух спусках могут тренироваться новички, а профи выбирают трассы для могула.

На многих курортах работают тюбинговые горки, катки и спа-комплексы. После активных спусков на холоде особое удовольствие доставит теплый бассейн или сауна с баней.

Посетить фестивали и ярмарки

Если 1 января хочется более спокойного отдыха, то стоит отправиться в Звенигород. На фестивале народных промыслов «Подмосковный умелец» научат прясть и вязать, а на ярмарке предложат натуральные фермерские продукты.

Кроме того, гости «Ярмарки добрых дел» смогут купить товары, которые своими руками сделали дети-инвалиды, или поучаствовать в благотворительном аукционе.

Побродить среди высоких ледяных скульптур Щелкунчика, Маугли, Русалочки и других персонажей можно в Подольске. В сквере «Поколений» 10 именитых мастеров со всех уголков страны сотворили настоящую зимнюю сказку из 30 тонн льда.

Победителей фестиваля «Сказки планеты Земля» уже определили. Но скульптуры будут радовать жителей и гостей города до наступления тепла. Особенно эффектно известные герои смотрятся в вечернее время.