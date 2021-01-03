Лед ждет всех. Центральный каток открылся в Чехове — на него можно записаться онлайн
Новогодние праздники — лучшее время, чтобы отдохнуть на свежем воздухе всей семьей. Для этого идеально подойдет каток — такой, как в Чехове. Его открыли совсем недавно, а покататься можно совершенно бесплатно. Коньки можно взять в прокат — одна пара стоит 150 рублей за час.
Однако даже на отдыхе нельзя забывать про коронавирус. На катке в Чехове соблюдают все ковидные меры безопасности. Про обработку рук антисептиками помнят уже все. Важный момент — соблюдение социальной дистанции. Чтобы массовое катание не превращалось в столпотворение, потоки посетителей разводят.
«Мы предусмотрели, что наш каток единовременно может посетить не больше 70 человек, у нас организована электронная предварительная запись. Помимо этого, если не набирается [максимальное количество человек по записи], по факту может до 70 присутствовать на катке», — рассказал он.
Отдыхать на улице можно без маски. Чтобы все желающие успели покататься, организованы сеансы. В выходные они длятся по сорок минут, в будни — по шестьдесят. Каток на центральной площади открыли меньше месяца назад, однако за это время он стал пользоваться большой популярностью у жителей Чехова. А все потому, что уж очень чутко здесь относятся к ледовому покрытию.
«Лед хороший, мне понравился. Он твердый, это самое главное!» — рассказала воспитанница детской спортивной школы «Витязь» Вика Чумак.
Будущие спортсмены знают, о чем говорят. В этом году выходить на этот лед они будут до начала апреля. Ледовое покрытие здесь очень прочное. А все благодаря айсматам: они сохраняют лед даже в плюсовую температуру.
В течение дня есть три технических перерыва. В это время площадку ровняют на специальной машине, а в помещении проката проводят санитарную обработку. До конца новогодних выходных на площади около центрального катка будет праздничная программа и анимация.