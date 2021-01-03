В Чехове открыли бесплатный каток для всех желающих. Там соблюдают все коронавирусные ограничения, чтобы не подвергать отдыхающих риску заболеть. На катке не может быть больше определенного количества человек за раз. Чтобы не ждать своей очереди, можно заранее записаться через интернет.

Новогодние праздники — лучшее время, чтобы отдохнуть на свежем воздухе всей семьей. Для этого идеально подойдет каток — такой, как в Чехове. Его открыли совсем недавно, а покататься можно совершенно бесплатно. Коньки можно взять в прокат — одна пара стоит 150 рублей за час.

Однако даже на отдыхе нельзя забывать про коронавирус. На катке в Чехове соблюдают все ковидные меры безопасности. Про обработку рук антисептиками помнят уже все. Важный момент — соблюдение социальной дистанции. Чтобы массовое катание не превращалось в столпотворение, потоки посетителей разводят.

«Мы предусмотрели, что наш каток единовременно может посетить не больше 70 человек, у нас организована электронная предварительная запись. Помимо этого, если не набирается [максимальное количество человек по записи], по факту может до 70 присутствовать на катке», — рассказал он.

Отдыхать на улице можно без маски. Чтобы все желающие успели покататься, организованы сеансы. В выходные они длятся по сорок минут, в будни — по шестьдесят. Каток на центральной площади открыли меньше месяца назад, однако за это время он стал пользоваться большой популярностью у жителей Чехова. А все потому, что уж очень чутко здесь относятся к ледовому покрытию.

«Лед хороший, мне понравился. Он твердый, это самое главное!» — рассказала воспитанница детской спортивной школы «Витязь» Вика Чумак.

Будущие спортсмены знают, о чем говорят. В этом году выходить на этот лед они будут до начала апреля. Ледовое покрытие здесь очень прочное. А все благодаря айсматам: они сохраняют лед даже в плюсовую температуру.

В течение дня есть три технических перерыва. В это время площадку ровняют на специальной машине, а в помещении проката проводят санитарную обработку. До конца новогодних выходных на площади около центрального катка будет праздничная программа и анимация.