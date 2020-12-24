Гости ярмарки «Мастерская Рождества» в Истре смогут отправить оттуда уникальные открытки по почте

Здесь пройдет трехдневная развлекательно-гастрономическая программа. Она откроет уникальную возможность порадовать близких, живущих в разных уголках России.

Для этого каждому посетителю подарят праздничную открытку — ее и удастся отправить в любую точку страны. На ярмарке все три дня будет работать мобильный пункт «Почты России».

Чтобы у каждого гостя «Мастерской Рождества» появилась такая возможность, выпустили эксклюзивную серию открыток. И это не единственный сюрприз, подготовленный организаторами.

Так, гости рождественского мини-города в Истре смогут выбрать самую свежую продукцию у 100 фермеров из Подмосковья. Они представят 30 городских округов.

В торговых павильонах удастся найти вещи для дома, сувениры и необычные товары от 40 ремесленников. Ярмарку организуют с соблюдением правил безопасности. Продавцы будут работать в масках и перчатках.

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