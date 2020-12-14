Почти 50 ярмарок Подмосковья с угощениями и подарками откроют в середине декабря

Ярмарки развернут в 31 городском округе Подмосковья. Это отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Массовое открытие ярмарок с праздничной тематикой начнется 20 декабря. На это время приходится пик новогодней торговли Сергей Воскресенский.

Но уже девять площадок начнут работать в Московской области сегодня. Жители смогут попробовать и купить вкусные угощения к столу, найти сувениры, игрушки и ели — живые или искусственные.

По словам Воскресенского, самую оживленную новогоднюю торговлю развернут в Сергиевом Посаде, Волоколамске, Мытищах и Красногорске.

«Здесь заявлено 13 площадок. Всего на новогодних ярмарках будет организовано более двух тысяч торговых мест», — отметил он.

Встречать гостей будут Дед Мороз и Снегурочка. Кроме того, посетителям удастся продегустировать фермерские продукты Подмосковья, стать участниками конкурсов, мастер-классов и праздничных розыгрышей.

Все новогодние ярмарки проработают в регионе вплоть до 31 декабря. А вот прокатиться на коньках в Подмосковье можно будет на 184 площадках. Мы уже рассказали про самые большие из них.