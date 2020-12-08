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    08 декабря 2020, 13:41

    Подмосковные фермеры пообещали сделать сыры еще лучше после победы на конкурсе «Вкусы России»

    Анастасия Аброськина, Ксения Жеребцова, Наза Салех Захи

    Подмосковные сыры стали одними из трех победителей конкурса «Вкусы России». Фермеры из Московской области назвали это важным шагом и пообещали сделать свою продукцию еще вкуснее.
    Подмосковные фермеры пообещали сделать сыры еще лучше после победы на конкурсе «Вкусы России»

    Совладелец сыроварни DeFamille в Чехове Андрей Блажко сказал, что подмосковные фермеры очень рассчитывали на победу. Последние пять лет все сыровары региона усердно работали, чтобы жители узнали о высоком качестве местных продуктов.

    Этот конкурс и наше участие в нем — очень важный шаг на пути развития продуктового патриотизма. Это когда люди, проживающие в определенной местности, покупают продукты, которые произведены там же, и гордятся ими

    Андрей Блажкосовладелец сыроварни DeFamille в Чехове.

    По его словам, сыр DeFamille соответствует самым высоким мировым требованиям. В прошлом году эта сыроварня получила медаль главного мирового конкурса по сырам World Cheese Awards. Подмосковные фермеры одержали победу в категории «Сыры с плесенью».

    Подмосковные фермеры пообещали сделать сыры еще лучше после победы на конкурсе «Вкусы России» | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Блажко заметил — Московская область, «как ни один другой регион, уделяет внимание развитию сыроварения». Важным событием стал запуск фестиваля «Сыр! Пир! Мир». По мнению собеседника «360», это мероприятие стало основной площадкой в России для того, чтобы сыровары могли представить свою продукцию. Он добавил, что в Подмосковье существует региональная программа грантовой поддержки.

    «Очень весомый грант дают на строительство и развитие сыроваренного производства. Это очень серьезно и весомо. Можно сказать, что малый бизнес Московской области за счет этих региональных программ получает действительно возможность развиваться и расти», — сказал Блажко.

    Подмосковные фермеры пообещали сделать сыры еще лучше после победы на конкурсе «Вкусы России» | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Сыровар и владелец «Сыр&Beer» в Королеве Вячеслав Ковтун рад тому, что его сыр оценили по достоинству.

    Мы привыкли побеждать. Много побеждали в Европе и мире на самом деле. А в России тем более нам очень приятно победить по всей стране. Мысли самые положительные. Мы очень рады, что нас ценят соотечественники. Будем развиваться дальше, делать все больше и больше вкусных сыров

    Вячеслав Ковтун.

    Он планирует в ближайшем будущем закупить новое оборудование, увеличить объемы получаемого молока и производство сыра. Ковтун, как представитель бренда-победителя, ждет поддержки по федеральной программе помощи сыроварам.

    Подмосковные фермеры пообещали сделать сыры еще лучше после победы на конкурсе «Вкусы России» | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Каждый год будем выставлять сыры все лучше и вкуснее», — заключил сыровар.

    Подведение итогов конкурса «Вкусы России» состоялось 8 декабря. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на церемонии заметил, что сельское хозяйство всегда было важно для региона. Власти Московской области и дальше намерены развивать это направление.