От уникальных выставок до горнолыжных курортов. Что предложит проект «Зима в Подмосковье»

В этом году «Зиму в Подмосковье» открывают выставкой «Мир, сотворенный заново». Ее представят в Серпуховском историко-художественном музее. Там удастся увидеть картины Врубеля, Кончаловского, Коровина, Кустодиева и других авторов.

Эти шедевры соберут в Московской области впервые. Их также предоставили семь музеев, в том числе Третьяковская галерея.

Уже традиционно праздники соберут в Подмосковье большое количество гостей. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность всего, что связано с благоустройством, комфортным и безопасным отдыхом.

Приближается Новый год. И, безусловно, наше Подмосковье должно быть к нему готово. Очень надеемся, что ковид не украдет у нас семейный праздник. Жители, гости должны почувствовать заботу и внимание Андрей Воробьев.

Каждая из площадок будет работать строго в соответствии с санитарными нормами. Предусмотрят все меры безопасности: маски, анисептики, дезинфекцию помещений.

Любителям активного отдыха Подмосковье предложит много вариантов досуга. Например, 16 горнолыжных курортов, сотни катков, лыжных трасс и горок. Позаботятся и о комфорте гостей. Подготовят теплые раздевалки, уютные кафе и гостиницы.

В музейном комплексе Истры «Новый Иерусалим» покажут две выставки. Уже 24 декабря откроют первую из них, получившую название «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз».

Чуть позднее, 29 декабря, в День народных промыслов откроют «Небесную мастерскую». Гостям покажут жостовские подносы, федоскинскую миниатюру, гжель, павловопосадские платки и дулевский фарфор.

С 6 по 8 января вблизи «Нового Иерусалима» организуют фестиваль «Мастерская Рождества». Это уникальная площадка, на которой жители смогут приобрести свежую продукцию фермеров. Там развернут ярмарку «Сыр! Пир! Мир!» с товарами аграриев и ремесленников Подмосковья.

Еще одной ярмаркой станет «Снежный караван» — на этот раз она передвижная. С 21 по 27 декабря фургоны с сувенирами и деликатесами приедут в Балашиху, Коломну, Зарайск, Видное, Рузу, Солнечногорск и Дмитров.

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