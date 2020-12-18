Более 60% елочных базаров откроют в Подмосковье на выходных

Торговля хвойными деревьями началась в Московской области с приходом декабря. Но работало лишь несколько площадок, а теперь откроют десятки новых. Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

С 20 декабря купить елки можно будет на 250 площадках по 240 адресам во всех городских округах Сергей Воскресенский.

Всего на территории Московской области откроют порядка 400 елочных базаров. Приобрести деревья к праздникам удастся и на новогодних ярмарках. Воскресенский отметил, что елочные базары оформят в стиле проекта «Зима в Подмосковье».

«Все они имеют праздничное красочное ограждение, освещение и оформление», — уточнил он.

На выходных больше всего торговых точек появится в Химках, Рузе, Щелкове, Балашихе, Красногорске, Королеве, Люберцах и Мытищах.

Преимущественно там начнут продавать натуральные ели и сосны. Многие из них вырастили в питомниках Подмосковья. Но представят и деревья из Пермского края, Владимирской и Кировской областей, а также зарубежные.

По словам Сергея Воскресенского, для торговли необходимы и сертификаты, подтверждающие качество продукции. Это будут строго проверять.