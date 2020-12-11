Елочный базар начал работать в Ивантеевском лесопитомнике. Там представлено пять тысяч сосен и пихт

В Ивантеевском лесопитомнике стартовала продажа новогодних деревьев. На елочном базаре представлено пять тысяч сосен, елок и пихт.

Источник фото: Константин Гасанов

Для подарков можно приобрести ароматные гибридные пихты высотой 25 сантиметров. Таких деревьев на базаре целых четыре тысячи. Еще 600 — это голубые ели в горшках высотой 60-90 сантиметров. Для любителей высоких деревьев в лесопитомнике подготовили 300 душистых сосен и зеленых елей от 1,5 до трех метров.

Со следующей недели базар в Ивантеевском лесопитомнике будет работать и в выходные дни, чтобы каждый успел купить праздничное дерево домой.