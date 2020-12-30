Дети смогут посетить музеи Подмосковья бесплатно со 2 по 10 января
Культурные центры бесплатно распахнут свои двери в рамках ежегодной акции «Музей — детям». Ребята смогут посетить 12 учреждений.
Акция поможет повысить интерес к музейным экспозициям и разнообразить свой досуг на каникулах. Об этом рассказали в Министерстве культуры Подмосковья.
Но экскурсии для гостей будут проводить платно. Потребуется предварительная запись. Группы разделят по сеансам, каждая сможет принять не более пяти человек.
Все музеи в Подмосковье будут работать по новым стандартам безопасности. В прошлом году во время новогодних каникул в культурных центрах Московской области побывали свыше 30 тысяч детей.
Государственные музеи Московской области:
• Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник;
• Серпуховский историко-художественный музей;
• Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль»;
• Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник Чайковского;
• Усадьба «Мураново» имени Тютчева;
• Литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова «Мелихово»;
• Государственный мемориальный музей-заповедник Менделеева и Блока;
• Военно-технический музей;
• Московский областной музей народных художественных промыслов;
• Государственный историко-литературный музей-заповедник Пушкина;
• Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей;
• Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим».