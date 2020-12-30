facebook_pixel
    30 декабря 2020, 17:38

    Дети смогут посетить музеи Подмосковья бесплатно со 2 по 10 января

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Дети из всех регионов России смогут бесплатно посетить государственные музеи Подмосковья со 2 по 10 января. В период новогодних праздников сделать это им позволит электронный сертификат. Его удастся получить на сайтах учреждений, участвующих в акции.
    Дети смогут посетить музеи Подмосковья бесплатно со 2 по 10 января | Изображение 1

    Культурные центры бесплатно распахнут свои двери в рамках ежегодной акции «Музей — детям». Ребята смогут посетить 12 учреждений.

    Акция поможет повысить интерес к музейным экспозициям и разнообразить свой досуг на каникулах. Об этом рассказали в Министерстве культуры Подмосковья.

    Но экскурсии для гостей будут проводить платно. Потребуется предварительная запись. Группы разделят по сеансам, каждая сможет принять не более пяти человек.

    Дети смогут посетить музеи Подмосковья бесплатно со 2 по 10 января | Изображение 2

    Все музеи в Подмосковье будут работать по новым стандартам безопасности. В прошлом году во время новогодних каникул в культурных центрах Московской области побывали свыше 30 тысяч детей.

    Государственные музеи Московской области:

    • Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник;

    • Серпуховский историко-художественный музей;

    • Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль»;

    • Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник Чайковского;

    • Усадьба «Мураново» имени Тютчева;

    • Литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова «Мелихово»;

    • Государственный мемориальный музей-заповедник Менделеева и Блока;

    • Военно-технический музей;

    • Московский областной музей народных художественных промыслов;

    • Государственный историко-литературный музей-заповедник Пушкина;

    • Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей;

    • Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим».