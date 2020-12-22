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    22 декабря 2020, 16:24

    Виртуальные туры появились у подмосковного музея «Зарайский кремль»

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    По музею «Зарайский кремль» теперь можно погулять не выходя из дома. Более 40 экспонатов представлено в бесплатном приложении «Артефакт». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры региона.
    Виртуальные туры появились у подмосковного музея «Зарайский кремль»

    С прошлого года четыре подмосковных государственных музея в рамках национального проекта «Культура» получили мультимедиа-гид с технологией дополненной реальности.

    Среди музеев, которые выиграли в конкурсе на установку гидов с технологией дополненной реальности, оказался «Зарайский кремль». Теперь у него есть виртуальный тур на платформе «Артефакт».

    Там можно узнать все об экспонатах коллекции живописи и графики.

    Чтобы попасть на виртуальную экскурсию, нужно скачать приложение «Артефакт» и найти там выставку «Зарайский кремль. Живопись и графика».

    Уже больше 40 экспонатов музея доступны для распознавания. Познакомиться можно со старинной фамильной портретной галереей, которую основал князь Александр Голицын.

    Найти доступные экспонаты можно благодаря стикерам AR.

    В прошлом году мультимедиа-гиды с технологией дополненной реальности на платформе «Артефакт» появились в Серпуховском историко-художественном музее и Музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый Иерусалим». В этом году к ним присоединились музей-заповедник «Зарайский кремль» и мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского.