Здоровье 04 февраля 2024, 03:52 Землю накроет очередная магнитная буря Астрофизики РАН предупредили о магнитной буре в понедельник, 5 февраля Freepik

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В понедельник, 5 февраля, Землю накроет магнитная буря. Прогноз появился на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

По данным лаборатории, магнитная буря ожидается с 03:00 до 06:00. Специалисты присвоили ей категорию G1 — это значит, что геомагнитные возмущения будут слабыми.

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В конце января произошла серия сильных магнитных бурь. В прошлую субботу, 27 января, Землю накрыла буря, которой присвоили красный уровень магнитной опасности. Мощность геомагнитных волн достигла четырех баллов. Специалисты предупредили метеозависимых людей о возможном ухудшении самочувствия: тошноте, мигрени и апатии.

Во вторник, 30 января, из-за мощной вспышки на Солнце с выбросом плазмы на Землю обрушился радиационный шторм. Специалисты предупредили о возможных недомоганиях у метеозависимых людей, а также сбоях в работе систем связи и навигации.