Экология 30 января 2024, 23:21 Радиационный шторм обрушился на Землю РЕН ТВ: вспышка на Солнце вызвала на Земле радиационный шторм Freepik

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На Землю обрушился радиационный шторм, способный спровоцировать сильные магнитные бури до восьми баллов. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Причиной этому стала вспышка на Солнце с выбросом плазмы. У метеозависимых людей могут наблюдаться проблемы с сердцем и сосудами. Кроме того, они почувствуют слабость и головную боль.

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Поэтому в этот период лучше воздержаться от занятий, требующих максимальной концентрации. Также не исключены сбои в работе систем связи и навигации, включая спутники.

Мощную вспышку зафиксировали на Солнце утром 29 января. По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ИКИ РАН и ИСЗФ Сибирского отделения РАН, вспышка высокого балла М6.7 на Солнце наблюдалась с 06:54 до 08:15.

Сильная магнитная буря накрыла Землю 27 января. Американские исследователи присвоили ей красный уровень магнитной опасности.