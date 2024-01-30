30 января 2024, 23:21
Радиационный шторм обрушился на Землю
РЕН ТВ: вспышка на Солнце вызвала на Земле радиационный шторм
На Землю обрушился радиационный шторм, способный спровоцировать сильные магнитные бури до восьми баллов. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Причиной этому стала вспышка на Солнце с выбросом плазмы. У метеозависимых людей могут наблюдаться проблемы с сердцем и сосудами. Кроме того, они почувствуют слабость и головную боль.
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Поэтому в этот период лучше воздержаться от занятий, требующих максимальной концентрации. Также не исключены сбои в работе систем связи и навигации, включая спутники.
Мощную вспышку зафиксировали на Солнце утром 29 января. По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ИКИ РАН и ИСЗФ Сибирского отделения РАН, вспышка высокого балла М6.7 на Солнце наблюдалась с 06:54 до 08:15.
Сильная магнитная буря накрыла Землю 27 января. Американские исследователи присвоили ей красный уровень магнитной опасности.
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