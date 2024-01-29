29 января 2024, 11:08
Мощную вспышку зафиксировали на Солнце утром 29 января
Вспышка высокого класса произошла на Солнце утром 29 января
Мощная вспышка произошла на Солнце утром 29 января. Об этом со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ИКИ РАН и ИСЗФ Сибирского отделения РАН сообщило РИА «Новости».
По информации специалистов, вспышка высокого балла М6.7 на Солнце продлилась с 06:54 до 08:15. Ее максимум пришелся на 07:38.
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В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X.
Хотя они могут приводить к магнитным бурям на Земле, эксперты после сегодняшней вспышки таких последствий пока не прогнозируют.
Как пояснило агентство, при условии, если вспышку фиксируют на расстоянии, значительно удаленном от линии Солнце — Земля, она не оказывает никакого влияния на планету.
Ранее ЦПК Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщало о мощнейшей магнитной буре, которая накрыла Землю 27 января. Ей присвоили красный уровень магнитной опасности.
По данным метеорологической службы, вспышки на солнце продолжатся до 30 января.
Магнитные бури
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