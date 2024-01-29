Общество 29 января 2024, 11:08 Мощную вспышку зафиксировали на Солнце утром 29 января Вспышка высокого класса произошла на Солнце утром 29 января NASA

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Мощная вспышка произошла на Солнце утром 29 января. Об этом со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ИКИ РАН и ИСЗФ Сибирского отделения РАН сообщило РИА «Новости».

По информации специалистов, вспышка высокого балла М6.7 на Солнце продлилась с 06:54 до 08:15. Ее максимум пришелся на 07:38.

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В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

Хотя они могут приводить к магнитным бурям на Земле, эксперты после сегодняшней вспышки таких последствий пока не прогнозируют.

Как пояснило агентство, при условии, если вспышку фиксируют на расстоянии, значительно удаленном от линии Солнце — Земля, она не оказывает никакого влияния на планету.

Ранее ЦПК Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщало о мощнейшей магнитной буре, которая накрыла Землю 27 января. Ей присвоили красный уровень магнитной опасности.

По данным метеорологической службы, вспышки на солнце продолжатся до 30 января.