Общество 28 января 2024, 02:02 Магнитная буря красного уровня накрыла Землю Землю накрыла мощная магнитная буря красного уровня опасности Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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Мощнейшая магнитная буря накрыла Землю 27 января. Ей присвоили красный уровень магнитной опасности, об этом сообщил ЦПК Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

По данным метеорологической службы, мощность геомагнитных волн достигнет четырех баллов, потом она уменьшится до трех баллов. Вспышки на солнце продолжатся до 30 января.

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Метеозависимых людей предупредили о возможных недомоганиях — тошноте, мигрени, апатии или обострении хронических заболеваний. В этот период лучше воздержаться от физических и умственных занятий, требующих максимальной концентрации.

Ранее астрофизик предупредил об умеренной магнитной буре, которая должна начаться 23 января. По прогнозам, мощность не должна превышать трех баллов.