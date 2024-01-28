28 января 2024, 02:02
Магнитная буря красного уровня накрыла Землю
Землю накрыла мощная магнитная буря красного уровня опасности
Мощнейшая магнитная буря накрыла Землю 27 января. Ей присвоили красный уровень магнитной опасности, об этом сообщил ЦПК Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
По данным метеорологической службы, мощность геомагнитных волн достигнет четырех баллов, потом она уменьшится до трех баллов. Вспышки на солнце продолжатся до 30 января.
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Метеозависимых людей предупредили о возможных недомоганиях — тошноте, мигрени, апатии или обострении хронических заболеваний. В этот период лучше воздержаться от физических и умственных занятий, требующих максимальной концентрации.
Ранее астрофизик предупредил об умеренной магнитной буре, которая должна начаться 23 января. По прогнозам, мощность не должна превышать трех баллов.
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