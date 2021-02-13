Заболевших COVID-19 за сутки в России стало меньше 15 тысяч. Впервые за три дня

В России за сутки коронавирус обнаружили у 14 861 человек. Впервые за три дня показатель упал ниже 15 тысяч. Выздоровели за это время — 18 765 пациентов, умерли — 502. Информация об этом появилась на сайте оперштаба.

Всего в стране с весны новым вирусом заразились 4 057 698 россиян, побороли болезнь — 3 577 907, умерли — 79 696 пациентов. За этот период врачи сделали 106,4 миллиона ПЦР-тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом оказалось в Москве — 1963 человек — на 8,2% меньше, чем вчера. Выздоровели за это время — 2680 и умерли 67, что на 6,3% больше, по сравнению со вчерашними показателями.

В Санкт-Петербурге вирус нашли у 1130 горожан — примерно такой показатель держится в городе уже три дня. Выздоровели за это время — 2678 и 52 человека умерли — на 10,3% меньше, чем в пятницу.

В Московской области за сутки новый вирус выявили у 884 жителей — прирост составил 5%. Выздоровели и выписались — 896 пациентов, скончался — 31, что на 3,3% больше, чем сутки назад.

Меньше всего зараженных за минувшие 24 часа зафиксировали в Чукотском автономном округе — два человека, в Еврейской автономной области — пять.