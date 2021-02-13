Перечислены способы повысить эффективность вакцины от коронавируса

Чтобы вакцина от коронавируса сработала как можно эффективнее, стоит отказаться от интенсивных физических нагрузок в течение двух дней после прививки. Совет для формирования лучшего иммунного ответа на препарат дал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Человеку просто не хватит глюкозы, сахаров, чтобы обеспечить работу двух процессов равномерно», — привела слова ученого «Российская газета».

Если же человек привык к видам спорта, требующим выносливости, надо снизить нагрузку в полтора-два раза, не доводить себя до изнеможения. Под активными тренировками директор центра подразумевал бег на длинные дистанции, бег на лыжах на несколько десятков километров, продолжительное плавание.

Также важно полноценно и разнообразно питаться после вакцинации. Образование антител — энергозатратный процесс, требующий синтеза белков, объяснил Гинцбург. Кроме того, необходимо побороть свои вредные привычки — алкоголизм и наркоманию. Они частично снижают эффект от прививки, отметила «Газета.ru».

Нормальной выработке защитных белков препятствует и депрессивное состояние. Это стоит учитывать при планировании прививки.

Повторно привиться от коронавируса придется, если получится слишком большой перерыв между дозами препарата. Заболевшим ставить прививку не стоит.