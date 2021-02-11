Собянин: новый всплеск эпидемии не будет критичным для Москвы

Учитывая количество переболевших, а также программу вакцинации от коронавируса, новый всплеск заболеваемости в Москве не будет критичным для города. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он выразил надежду, что «тренд на улучшение ситуации будет продолжаться».

«Если даже будет какой-то всплеск, он не будет критичным. Мы его переживем и дальше будем выходить из пандемии», — сказал Собянин телеканалу «Россия 1».

27 января столичные власти отменили требование к работодателям отправлять на удаленку минимум 30% сотрудников. Также в Москве сняли запрет на работу клубов и ресторанов в ночное время.

Работа из дома сохраняется для пожилых жителей и горожан с некоторыми хроническими заболеваниями.

4 февраля Собянин заявил о планах отменить основные ограничения из-за COVID-19 к маю. Он добавил, что проводить концерты и другие массовые мероприятия в столице пока рано.

«Если тренд сохранится, то действительно, к маю основные ограничения уже будут сняты», — говорил мэр.

По статистике оперативного штаба, в Москве ежедневно выявляют около двух тысяч заражений коронавирусом. За день выздоравливают 3,5 тысячи москвичей.