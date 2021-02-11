Подмосковных пенсионеров будут прививать от коронавируса в клубах «Активного долголетия»

Вакцинация от коронавируса в Подмосковье идет полным ходом. Если сначала жителей региона приходилось чуть ли не уговаривать сделать прививку, то теперь они активно записываются сами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как в Подмосковье обстоят дела с прививочной кампанией.

«Раньше нам приходилось настойчиво уговаривать, была критика в адрес властей, сегодня очень хороший поток записей», — сказал глава региона.

Воробьев добавил, что по плану вакцинировать должны 3,6 миллиона жителей области. Суточные показатели по прививкам все время растут — недавно их ставили по пять тысяч в день, теперь — по 10 тысяч.

«В феврале, я думаю, мы привьем если не двести тысяч человек, то около того», — предположил глава области.

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизируется. С 11 февраля в регионе сняли все введенные на фоне пандемии ограничения, касавшиеся программы «Активное долголетие».

«Это востребованная программа, и любые ограничения — очень чувствительная тема», — заметил губернатор.

Он уточнил, что пенсионеры смогут привиться прямо в клубах «Активного долголетия».