За сутки в России госпитализировали менее 11 тысяч человек с коронавирусом

За прошедшие сутки в России с коронавирусом госпитализированы 10 620 человек. Это на 9,6% меньше, чем 2 марта. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб.

Всего в российских регионах за прошедшие сутки выявили 93 026 новых случаев COVID-19. Скончался от коронавируса 781 человек. Из больниц выписали 170 689 пациентов с выздоровлением. Это на 7% меньше по сравнению с данными 2 марта.

В Московской области сделали 16 696 283 теста на коронавирус с начала пандемии. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Начиная с 3 марта в Москве снимают все коронавирусные ограничения. Соответствующий указ об этом подписал мэр города Сергей Собянин. В столице отменяются ограничения на посещение театров, музеев, концертов, общепита, просветительских, спортивных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что эпидемическая ситуация в связи с распространением коронавируса в Москве улучшается. В связи с этим власти столицы вернули еще около 1400 коек к плановой и специализированной медицинской помощи.