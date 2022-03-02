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    02 марта 2022, 11:49

    За сутки в России госпитализированы более 11 тысяч человек с коронавирусом

    За сутки в России госпитализировали 11,7 тысячи человек с COVID-19

    Максим Зинкин

    За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 11,7 тысячи человек. Это на 7,8% меньше, чем 1 марта. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб.

    За сутки в России госпитализированы более 11 тысяч человек с коронавирусом

    Всего в российских регионах за прошедшие сутки выявили 95 455 новых случаев COVID-19. Скончались от коронавируса 784 человека. В связи с выздоровлением из больниц выписали 183 530 человек. Это на 6,2% больше по сравнению с 1 марта.

    Наибольшее количество пациентов с ковидом обнаружили в Свердловской области — 4868. В Санкт-Петербурге этой инфекцией заразились 4514 человек, а в Москве — еще 3024 человека.

    Оперштаб объяснил высокий уровень заболеваемости тем, что в статистике учитываются не только ПЦР, но и экспресс-тесты.

    Накануне Роспотребнадзор напомнил, что защитные маски в целях профилактики «омикрон»-штамма необходимо использовать только в закрытых помещениях.

    Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее отметил, что вероятность повторного заражения коронавирусом у переболевших, но непривитых выше, чем у привитых.