За сутки в России госпитализированы более 11 тысяч человек с коронавирусом

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 11,7 тысячи человек. Это на 7,8% меньше, чем 1 марта. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб.

Всего в российских регионах за прошедшие сутки выявили 95 455 новых случаев COVID-19. Скончались от коронавируса 784 человека. В связи с выздоровлением из больниц выписали 183 530 человек. Это на 6,2% больше по сравнению с 1 марта.

Наибольшее количество пациентов с ковидом обнаружили в Свердловской области — 4868. В Санкт-Петербурге этой инфекцией заразились 4514 человек, а в Москве — еще 3024 человека.

Оперштаб объяснил высокий уровень заболеваемости тем, что в статистике учитываются не только ПЦР, но и экспресс-тесты.

Накануне Роспотребнадзор напомнил, что защитные маски в целях профилактики «омикрон»-штамма необходимо использовать только в закрытых помещениях.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее отметил, что вероятность повторного заражения коронавирусом у переболевших, но непривитых выше, чем у привитых.