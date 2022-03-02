Москва вернула к плановой и специализированной помощи 1400 коек

Эпидемическая ситуация в связи с распространением коронавируса в Москве улучшается, поэтому власти столицы вернули еще около 1400 коек к плановой и специализированной медицинской помощи. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что профильную медицинскую помощь горожанам начнут оказывать после дезинфекции всех помещений и оборудования, а также обязательного тестирования всех сотрудников на коронавирус.

В ближайшее время к основной работе вернутся ранее перепрофилированные под ковидные больницы: Госпиталь ветеранов войн № 3, Московский городской центр пульмонологии больницы № 67 имени Ворохобова, корпус больницы имени Юдина и часть коек Инфекционной клинической больницы № 2.

Ракова добавила, что в связи со снижением количества госпитализаций временно прекратят работать временные госпитали, расположенные на территории больницы в Коммунарке и больницы имени Юдина.

По данным оперативного штаба на среду, 2 марта, в Москве выявили 3024 новых случая заражения коронавирусом. В больницу доставили 386 новых пациентов. Полностью выздоровели после перенесенной инфекции 5203 человека. Умер 81 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.