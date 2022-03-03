QR-коды отменили в Москве

С 3 марта в Москве прекращается использование QR-кодов. Указ об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Он сообщил, что эпидемическая ситуация в Москве стала постепенно нормализоваться. По его словам, в городе наблюдается снижение числа новых случаев заражения «омикроном», падает и количество госпитализаций.

«Это позволяет с 3 марта в Москве прекратить использование QR-кодов», — написал Собянин в Telegram-канале.

Помимо этого, в столице отменяются ограничения на посещение общепита, театров, музеев, концертов, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

С сегодняшнего дня домашний режим для москвичей старше 60 лет и горожан с хроническими заболеваниями будет рекомендательным, а не обязательным. Собянин добавил, что в ближайшие дни снова в полном объеме начнут работать кружки и секции программы «Московское долголетие».

Накануне в Москве выявили 3024 новых случая коронавируса за сутки. К оказанию плановой и специализированной помощи в городе вернулось еще около 1400 коек, отметили в оперштабе.