За сутки в Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб.

«В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Общее число умерших в столице выросло до 9798. Накануне сообщалось о 77 скончавшихся.

С понедельника, 14 декабря, в Москве откроется запись на вакцинацию от коронавируса для новых групп риска. Это работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг, уточнил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге. Градоначальник добавил, что по роду своей работы эти люди контактируют с миллионами, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих.

Масштабная вакцинация началась в московском регионе на прошлой неделе. Сегодня к мероприятию подключилась вся Россия. Премьер-министр страны Михаил Мишустин попросил власти на местах не приостанавливать работу прививочных пунктов на новогодних каникулах. Они должны быть открыты с 1 по 10 января. Мишустин также отметил, что Россия находится на лидирующей строчке среди других стран по организации вакцинации граждан от коронавируса.