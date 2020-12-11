Мишустин назвал Россию лидером по вакцинации от коронавируса

Россия находится на лидирующей строчке среди других стран по организации вакцинации граждан от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Уже сегодня можно сказать, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации людей», — сообщил глава Кабмина во время совещания с производителями вакцин «ЭпиВакКорона» и «Спутник V». Его слова привело РИА «Новости».

Вакцину «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава России. Это первый в мире зарегистрированный препарат от коронавируса. Кроме того, специалисты новосибирского центра «Вектор» создали второй препарат, получивший название «ЭпиВакКорона». Вакцина также прошла регистрацию.

Сейчас в России проходит добровольная вакцинация людей из групп риска: медиков, учителей, соцработников. Прививают жителей от коронавируса в Москве, Подмосковье, Астраханской, Тульской областях и ряде других регионов.

За все время пандемии в мире 70 миллионов инфицированных, пишет «Газета.ru». В России выявили 2 597 711 случаев заболевания ковидом. Вылечились после заражения 2 059 840 человек, скончались 45 893.