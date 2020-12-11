Регионы призвали не останавливать вакцинацию от COVID-19 на праздниках
«Уже сегодня открываются первые пункты вакцинации, они определены в каждом регионе и их число будет увеличиваться одновременно с поставкой вакцин. Прошу субъекты РФ еще раз обеспечить деятельность пунктов вакцинации и, конечно же, обратить особое внимание на их работу во время праздников, особенно с 1 по 10 января, чтобы все желающие, кто захотят это сделать, могли сделать прививку», — приводит РИА «Новости» слова главы Кабмина.
Масштабную вакцинацию 10 декабря анонсировали в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Пока прививают людей из группы риска: медиков и учителей, но скоро любой желающий сможет сделать бесплатную прививку. Специалисты считают, что ситуацию с коронавирусом может переломить только вакцинация в комплексе с социальными ограничениями.
Вакцинация началась и в Подмосковье. Прививку в регионе пока получают врачи, сотрудники МФЦ и образовательных учреждений. С начала вакцинации препарат получили уже порядка 6,5 тысячи человек. Открыты 92 пункта вакцинации.
За минувшие сутки в России от COVID-19 умерли 613 человек. Это новый рекорд. Всего болезнь уже унесла 45 893 жизни, пишет «Газета.ru».