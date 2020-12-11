Регионы призвали не останавливать вакцинацию от COVID-19 на праздниках

Любой желающий россиянин должен иметь возможность сделать прививку от коронавируса на новогодних каникулах. Премьер Михаил Мишустин попросил региональные власти обеспечить бесперебойную работу пунктов вакцинации.

«Уже сегодня открываются первые пункты вакцинации, они определены в каждом регионе и их число будет увеличиваться одновременно с поставкой вакцин. Прошу субъекты РФ еще раз обеспечить деятельность пунктов вакцинации и, конечно же, обратить особое внимание на их работу во время праздников, особенно с 1 по 10 января, чтобы все желающие, кто захотят это сделать, могли сделать прививку», — приводит РИА «Новости» слова главы Кабмина.

Масштабную вакцинацию 10 декабря анонсировали в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Пока прививают людей из группы риска: медиков и учителей, но скоро любой желающий сможет сделать бесплатную прививку. Специалисты считают, что ситуацию с коронавирусом может переломить только вакцинация в комплексе с социальными ограничениями.

Вакцинация началась и в Подмосковье. Прививку в регионе пока получают врачи, сотрудники МФЦ и образовательных учреждений. С начала вакцинации препарат получили уже порядка 6,5 тысячи человек. Открыты 92 пункта вакцинации.

За минувшие сутки в России от COVID-19 умерли 613 человек. Это новый рекорд. Всего болезнь уже унесла 45 893 жизни, пишет «Газета.ru».