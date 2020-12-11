Москва с 14 декабря откроет запись на вакцинацию от коронавируса для новых групп риска

С понедельника, 14 декабря, в Москве откроется запись на вакцинацию от коронавируса для новых групп риска. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

«В ближайшие дни должна поступить новая партия вакцины. Поэтому, как и обещал, открываем с понедельника запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска. Это работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг», — написал столичный градоначальник в своем блоге.

Собянин добавил, что по роду своей работы эти люди контактируют с миллионами, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих. Накануне мэр рассказал, что на базе технополиса «Москва» появится завод по производству вакцин от коронавируса. Предприятие начнет работать в январе 2021 года.

Масштабная вакцинация началась в московском регионе на прошлой неделе. Сегодня к мероприятию подключилась вся Россия. Премьер Михаил Мишустин попросил власти на местах не приостанавливать работу прививочных пунктов на новогодних каникулах. С 1 по 10 января они должны быть открыты.