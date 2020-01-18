Врачи предупредили об опасности для здоровья от увлажнителей

Увлажнители воздуха, которые должны бороться с сухостью в квартирах и уменьшать влияние инфекций на организм, могут стать рассадником для микроорганизмов. Ученые и врачи призвали быть внимательными при использовании этого модного прибора.

Эксперт по увлажнителям воздуха Андрей Личманов сказал «Вечерней Москве», что, если правильно пользоваться увлажнителем, большого вреда от него не будет. Главная ошибка — ставить устройство возле стены: мокнущие обои приведут к образованию грибка. Кроме того, увлажнитель нужно регулярно промывать, поскольку иначе в механизме начнут размножаться микроорганизмы, и воздух в помещении станет опасным.

«Если вода в приборе будет некачественной, то в комнату начнет поступать пар из грязной воды, а плохой воздух, вдыхаемый человеком, может усилить проблемы с дыхательными путями, обострить аллергические реакции. Также может ухудшиться самочувствие: появятся головные боли, а также возникнет обострение хронических недугов», — добавила врач-иммунолог Лариса Маркова.

Она призвала не экономить при покупке увлажнителя и выбрать устройство с гигрометров. По ее словам, если не контролировать уровень влажности, здоровью можно только навредить.

Эксперты также напомнили, что повысить влажность можно и подручными средствами. Например, можно поставить на батарею таз с водой. С этой задачей справятся и зеленые растения.