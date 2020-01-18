Врачи предупредили об опасности для здоровья от увлажнителей
Эксперт по увлажнителям воздуха Андрей Личманов сказал «Вечерней Москве», что, если правильно пользоваться увлажнителем, большого вреда от него не будет. Главная ошибка — ставить устройство возле стены: мокнущие обои приведут к образованию грибка. Кроме того, увлажнитель нужно регулярно промывать, поскольку иначе в механизме начнут размножаться микроорганизмы, и воздух в помещении станет опасным.
«Если вода в приборе будет некачественной, то в комнату начнет поступать пар из грязной воды, а плохой воздух, вдыхаемый человеком, может усилить проблемы с дыхательными путями, обострить аллергические реакции. Также может ухудшиться самочувствие: появятся головные боли, а также возникнет обострение хронических недугов», — добавила врач-иммунолог Лариса Маркова.
Она призвала не экономить при покупке увлажнителя и выбрать устройство с гигрометров. По ее словам, если не контролировать уровень влажности, здоровью можно только навредить.
Эксперты также напомнили, что повысить влажность можно и подручными средствами. Например, можно поставить на батарею таз с водой. С этой задачей справятся и зеленые растения.