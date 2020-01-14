Специалист рассказал о вреде сухого воздуха в доме

Зимой специалисты рекомендуют соблюдать влажность от 30% до 60% в жилых и рабочих помещениях. Однако обычно из-за работающих батарей норма нарушается, а проветривание не дает достаточного и долговременного эффекта. При отсутствии влажного воздуха слизистые оболочки человека пересыхают. В результате появляются аллергия и респираторные заболевания.

Эксперт-эколог поделился главными правилами, о которых нельзя забывать при использовании увлажнителя воздуха.

«Можно поставить маленький увлажнитель на рабочем столе или там, где чаще всего находится человек — на диване, у изголовья кровати. Главное — не переборщить. Устройство должно увлажнять воздух, а если оно будет увлажнять обои, они намокнут, и может появиться плесневый грибок. Точно так же в некоторых типах увлажнителей могут размножаться микроорганизмы, поэтому их нужно регулярно промывать», — пояснил Ястребцев.

По его словам, помимо активных увлажнителей можно установить и другие.

«Бывают пассивные увлажнители — на батарею ставится своеобразный бачок, в который наливается вода, она испаряется в зависимости от температуры батареи. Есть „народные“ способы — вешать мокрое полотенце, но оно быстро высыхает. Аквариумы, зеленые растения тоже повышают влажность», — уточнил эксперт.